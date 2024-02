Baustelle in Düsseldorf Ärger über Verkehrschaos in Holthausen

Anwohner in Holthausen sind zunehmend verärgert über die Verkehrssituation an der Bonner Straße. Diese ist seit Januar zwischen Itterstraße und Adolf-Klarenbach-Straße stadtauswärts gesperrt. Vor allem während des Berufsverkehrs gebe es deshalb massive Probleme mit „herumirrenden“ Fahrzeugen der Rheinbahn, Rückstaus und erhöhtem Verkehrsaufkommen in den Wohngebieten, beklagt eine Anliegerin. Die Rheinbahn wiederum erklärt, falsch geparkte Autos seien ein Problem.