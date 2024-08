Historisches Schloss Elbroich in Holthausen Die „advitam Schlossklinik“ geht in den Betrieb

Gut drei Jahre ist es jetzt her, dass sich Katharina Heininger und ihr Mann Hermann Mündelein in ein besonders Gemäuer verliebten: Schloss Elbroich in Holthausen, das idyllisch mitten in einem Schlosspark liegt. Selbst dort wohnen war nie ein Ziel. Vielmehr sahen ihre Pläne vor, das eigentliche Schlossgebäude mit weiteren Geschäftsmietern zu versehen und wenn irgendwie möglich eine Gastronomie in das unter Denkmalschutz stehenden Ensemble, von denen die Nebenbauten unter Ensembleschutz stehen, zu integrieren. Dafür hatte die neue Schlossherrin die Kapelle im Blick. Sie und ihr Mann wollten in einem der Nebentrakte eine psychosomatische Tagesklinik eröffnen. Das liegt auf der Hand, ist sie doch Psychologische Psychotherapeutin und er Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Allgemeinmediziner.