Das tut sich in Holthausen : Erste Diskussionen um den Hafenausbau gab es 2012

Das tut sich in Holthausen

Der Reisholzer Industriehafen, der entgegen seines Namens in Holthausen liegt, soll zu einem zentralen Wirtschaftsstandort im Düsseldorfer Süden ausgebaut werden. Doch auch sieben Jahre nach der ersten Präsentation der Idee, künftig Container an dem Pier abwickeln zu können, ist man nur wenige Planungsschritte weiter.

Inzwischen hat die Neuss-Düsseldorfer Häfen eine Entwicklungsgesellschaft mit der städtischen Tochter IDR gegründet, die an der Machbarkeitsstudie arbeitet. „Die Dimension des künftigen Hafens ist noch völlig offen“, sagte Sascha Odermatt, Chef der Neuss-Düsseldorfer Häfen, im September 2018. „Das ist auch eine Frage des regionalen Bedarfs, also nicht nur der Anrainer-Industrien, sondern auch derer aus dem nahen Umland. Unsere Kapazitätsgrenze der bestehenden Hafenanlagen ist zwischen den Jahren 2023 und 2025 spätestens erreicht.“ Geplant ist, einen Teil des etwa 56 Hektar großen Geländes zu einem multimodalen Mehrzweckhafen auszubauen, an dem auch Container abgeladen werden können.