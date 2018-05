Holthausen: Die Abrissarbeiten haben begonnen

Holthausen Der Oberbürgermeister, die Bezirksvertretung, die Linke und die Initiative Hafenalarm streiten um die Baugenehmigung für ein Grundstück Am Trippelsberg. Nun entscheidet das Verwaltungsgericht, wie es weitergeht.

Auf dem ehemaligen Grundstück der Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Am Trippelsberg haben die Abrissarbeiten begonnen. Gegen den Widerstand von Stadtteilpolitikern, der Partei die Linke und der Initiative Hafenalarm soll dort ein neues Logistik-Zentrum der Langenfelder Firma Log-Projekt entstehen. "Ein Logistikunternehmen macht nur Sinn, wenn der Ausbau des Hafens kommt. So schafft man Argumente für den Bau des Hafens", sagt Lutz Pfundner (Linke).

Auch deshalb ist der Bau des Logistik-Zentrums umstritten. Die Bezirksvertetung 9 hatte sich zwei Mal gegen die Bauvoranfrage ausgesprochen, abgeschreckt von erheblichem zusätzlichen Lkw-Verkehr. "Das Verkehrsgutachten war nicht schlüssig, weil es nicht aktuell war", erklärt Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf (CDU). Der Rat schloss sich der Ablehnung an. Oberbürgermeister rief daraufhin die Bezirksregierung an, diese stellte fest, dass die Ablehnung rechtswidrig sei. "Die prognostizierte Verkehrsnachfrage aufgrund der geplanten Bebauung führt zu keiner maßgeblichen Verschlechterung der Verkehrssituation", so die Bezirksregierung. Eine Schlussfolgerung, die auf veralteten Daten basiere, argumentiert die Linke. Als sie durch die Initiative Hafenalarm von Baumfällungen auf dem Gelände erfuhr und dass die Stadt die Baugenehmigung erteilt hatte, klagte die Fraktion gegen diesen Bescheid vor dem Verwaltungsgericht.