Holthausen: Der Paul und seine alten Herren

Holthausen 1958 gründete Hans Holterbusch mit weiteren Ü-30-Fußballern ein Team. Das Jubiläum wird mit einem Turnier gefeiert.

Vor 60 Jahren wurden sie gegründet - und am 26. Mai feiern sie ihr Jubiläum, die Alten Herren vom SFD '75. Zum Jubiläums-Turnier im Sportpark Neiderheid haben sich mit SV Wersten 04, SG Benrath-Hassels und der Ü40 vom VfL Benrath drei gleichfalls "betagte" Gastmannschaften angesagt. Kicken, feiern, Fröhlichsein soll dann das Motto lauten, wie immer eigentlich bei all den "Oldies", die auch jenseits der 30 vom Fußball einfach nicht lassen können.

Nach 60 Jahren blicken die Alten Herren des SFD auf eine ziemlich bewegte Zeit zurück. Allen voran Paul Emmeluth. Der inzwischen 91-Jährige ist von Anfang an dabei gewesen. Jedenfalls fast. 1960 war sein Einstieg. "Zwei Jahre nach der Gründung", erinnert sich der Düsseldorfer. Ein rechter Verteidiger wurde dringend benötigt. Und mit 33 Jahren besaß Paul Emmeluth gerade das beste Einstiegsalter. "Der Verein hieß damals noch SC Reisholz", erklärt er. Gekickt wurde auf einem Aschenplatz an der Oberheider Straße. Hans Holterbosch hatte die Mannschaft 1958 mit Spielern auch aus Wersten und Benrath gegründet. Aus dem SC Reisholz und Turu Holthausen sind 1975 die Sportfreunde Düsseldorf-Süd (SFD) entstanden.

Was Jubiläumsturnier 60 Jahre Alte Herren beim SFD '75 mit Bierpavillon und Grillstand zwecks Verpflegung auch für Gäste

Jubiläumsturnier am 26. Mai

Bis heute ist Paul Emmeluth dabei geblieben. Als Zuschauer besucht das Ehrenmitglied noch immer die freundschaftlichen Begegnungen und alle Geselligkeiten. "Ohne Paul geht es nicht", sagen sie bei den Alten Herren des SFD. Namen seiner Mitspieler aus den ersten Jahren kommen Emmeluth rasch in den Sinn. Köbi Holzberg etwa, der Rechtsaußen, oder Jürgen Böhm sowie Mittelstürmer Klaus Peisker, der so viele Tore per Kopf erzielte, und - nicht zu vergessen - die Torhüter Kurt Jäger und Manni Schäfer.