Wiedereröffnung nach Corona : Das Bon Bon startet am 5. September

Holthausen Die Nachfolge-Location für das Boui Boui Bilk kann nach der Corona-Pause endlich eröffnet werden. Zwei Trödelmärkte gibt es am ersten September-Wochenende.

Seit einem halben Jahr sitzt Florian Liss mit seinen Kollegen von der Agentur 0040events bereits in den Startlöchern. Im vergangenen Herbst fand er eine Nachfolge-Location für das bei vielen Düsseldorfern sehr beliebte inzwischen abgerissene Boui Boui in Bilk.

Die Stadt Düsseldorf hatte Liss und seinen Geschäftspartner Stefan Schmidl auf die alte Parfümfabrik an der Bonner Straße aufmerksam gemacht, die schon seit einigen Jahren leersteht. Schnell schlossen sie mit dem Besitzer einen langjährigen Vertrag ab mit dem Ziel, am 18. Januar den ersten Nachtflohmarkt durchzuführen. Doch da die Umbauarbeiten da noch nicht ganz abgeschlossen waren, wurde die Eröffnung in den April geschoben – bis dann plötzlich die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch alle Planungen für das neue Bon Bon machte.

Was Erste Veranstaltung „Nachtkonsum“ am Samstag, 5. September.

Doch nun geht Liss davon aus, dass es am ersten September-Wochenende endlich losgehen kann. Am Samstag, 5. September, gibt es den ersten Nachtkonsum-Trödelmarkt, der um 17 Uhr startet (Ende 22.45 Uhr), der Eintritt kostet 3,50 Euro. Am Sonntag, 6. September, folgt der Trödelmarkt „Weiberkram“ (11 bis 17 Uhr). Ab dem 19. August kann man einen Standplatz für den Nachtkonsum buchen. „Vorher nicht, um auf der sicheren Corona-Seite zu sein“, sagt Liss. 60 bis 80 Stände sollen in der großen Halle und im Außenbereich aufgebaut werden. Hinter dem Gebäude, dort, wo sich die Rampe befindet, werden dann auch die Foodtrucks und die Getränkestände stehen.