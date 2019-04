Holthausen: Holthausener siegen beim Fairverständnis Cup

Stadtteile Bei dem Fußball-Turnier geht es um Fairness, Respekt und Integration. Das gemischte Team aus Duisburg erhielt den Fairness Pokal.

„Wir nutzen Fußball als Vehikel, um klar zu machen, dass nicht nur im Fußball fair gespielt werden soll, sondern, dass Fairness in allen Lebensbereichen herrschen sollte“, erklärt JC Info-Leiter Christian Sprenger. So ahnden ausgebildete Schiedsrichter auf dem Feld jeden Regelverstoß, sprechen auch Zeitstrafen aus. Hallen-Sprecher Ralf Sons vom Sportactionbus (SAB) des Stadtsportbundes ruft zu fairem, respektvollen Verhalten auf, nicht nur auf dem Spielfeld. Ein Infostand der „Lokalen Agenda 21“ bietet Informationen rund um fairen Handel, informiert darüber, dass Fußbälle, die in Deutschland genutzt werden, zum Teil von Kindern in Asien hergestellt werden. Deshalb wird in der Halle an der Graf-Recke Straße nur mit fair hergestellten und gehandelten Bällen gespielt.