Bauvorhaben in Düsseldorf : Grünfläche soll Garagenhof werden

Christine Böhm (l.) mit Hündin Hilli, Marion Juraschek und andere Anwohner der Boschstraße wehren sich gegen den geplanten Bau von Garagen auf der Grünfläche. Foto: RP/Dominik Schneider

Holthausen Stadt und Investor sprechen von fehlendem Parkraum in Holthausen, ein Bauantrag wird derzeit geprüft. Die Anwohner wehren sich jedoch gegen die Bebauungspläne und haben einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben.

Die Grünfläche zwischen den Hausnummern 99 und 101 an der Holthausener Boschstraße hat für Marion Juraschek eine besondere Bedeutung. Als Kind hat sie dort gespielt, wie auch ihre Tochter nach ihr. Im Sommer nascht die Nachbarschaft Brombeeren von den Sträuchern, und Hunde tollen auf dem Rasen. Doch das könnte bald vorbei sein, denn die Fläche wurde von einem Investor aus Bayern gekauft, der dort Mietgaragen bauen will.

Seit 1968 ist die Fläche laut Bebauungsplan tatsächlich für Garagen ausgewiesen, diese wurden jedoch nie gebaut. Damals gehörte die Siedlung der Firma Henkel, später kam sie an die Stadt, an die Viva West und von dort schließlich an das bayrische Unternehmen Future Constructions, die dort aktiv werden will. 32 Stellplätze waren ursprünglich geplant, diese Zahl wurde jedoch auf 28 reduziert, um einige der Bäume auf dem Gelände erhalten zu können. Die Garagen sollen kommerziell vermietet werden. „Wir sind spezialisiert auf den Bau von Garagenhöfen in Gegenden, in denen Parkplatzbedarf besteht, so wie auch im Ortsteil Holthausen“, sagt Alexander Skovajsa von Future Construction. Er ist sich sicher, mit dem Projekt ein wichtiges Bedürfnis in der Gegend zu befriedigen.

Info Future Construction baut Mietgaragen Firma Die Future Construction AG mit Sitz in München hat sich als Immobilienunternehmen seit 30 Jahren auf Garagen spezialisiert. Das Unternehmen ist in ganz Deutschland tätig. Modell Die Garagen werden gekauft oder gebaut und dann verkauft, vermietet oder verpachtet.

Dem widerspricht Marion Juraschek, die direkt neben dem zu bebauenden Grundstück wohnt. „Wir Anwohner finden eigentlich immer einen Parkplatz, und die Garagen sind ja nicht in erster Linie für die Nachbarschaft gedacht, sondern sollen vor allem Geld bringen.“ Sie hat bereits durch Zufall auf der Straße mit einem Mann aus Solingen gesprochen, der sich den Standort angesehen hat. Er plant, eine Garage zu mieten und dort seinen Oldtimer abzustellen.

Bereits im Herbst 2019 war das Thema in der zuständige Bezirksvertretung 9 diskutiert worden. Die Anwohner hatten Bürgermeister Karl-Heinz Graf eine Liste mit 300 Unterschriften zukommen lassen, die sich gegen den Garagenbau aussprachen. Im Anschluss war das Thema vorerst vom Tisch, auch, weil die vorgelegten Pläne den Baumbestand auf dem Grundstück nicht richtig darstellten. Damals waren die Pläne zum Umbau der Fläche von der Viva West vorangetrieben worden.

Nun macht Future Construction ernst, der Stadt Düsseldorf liegt ein Bauantrag vor, die Prüfung läuft. Die Stadt steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber, spricht von hohem Parkdruck im Stadtteil. „In der Vergangenheit wurden zu wenige Stellplätze für Bewohner nachgewiesen. Grundsätzlich werden private Initiativen zum nachträglichen Bau von privaten Stellplätzen daher durch das Amt für Verkehrsmanagement unterstützt. Im Bereich des öffentlichen Straßenraumes bestehen keine zusätzliche Flächenkapazitäten für weiteren Stellplatzbau“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.

Das nun tatsächlich in absehbarer Zukunft Fakten geschaffen werden könnten, wollen die Anwohner nicht hinnehmen. „Diese Pläne widersprechen doch allem, was sich Düsseldorf auf die Fahne geschrieben hat“, klagt Marion Juraschek und verweist auf Vorhaben zur Begrünung, zum Klimaschutz und zur Entsiegelung von Flächen. „Der Autoverkehr soll doch reduziert werden, wieso fördert man ihn jetzt plötzlich?“, fragt die Holthausenerin. Sie hat einen Brief an Oberbürgermeister Geisel geschrieben. Lange kam keine Antwort, dann der Hinweis, dass das Schreiben an das entsprechende Dezernat weitergeleitet wurde. „Ich glaube nicht, dass wir diese Grünfläche auf Dauer erhalten können, aber ich hatte gehofft, noch eine Zeit lang Freude daran zu haben“, sagt Marion Juraschek. Sie betont, dass die Nachbarschaft sich nicht abschotten will, eine Wohnbebauung des Areals würde sie beispielsweise begrüßen. „Das ist doch das, was Düsseldorf braucht“, so Juraschek.