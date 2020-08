Ärger um Bauprojekt : Wenig Hoffnung an der Boschstraße

Holthausen Die Anwohner wollen den Bau von Garagen verhindern. Aus dem Rathaus kommt mit dem Verweis auf den geltenden Bebauungsplan keine Unterstützung.

Trotz dieser Worte aus dem Rathaus geben sich die Anwohner nicht geschlagen. Sie befürchten, dass der entstehende Parkraum vor allem von Auswärtigen genutzt werden wird, und rechnen mit deutlich mehr Verkehr in ihren ruhigen Straßen. Marion Juraschek, die direkt neben dem fraglichen Grundstück wohnt, hat postwendend einen weiteren Brief an den Oberbürgermeister geschrieben. Darin bittet sie, wenn der Bau der Garagen schon nicht verhindert werden kann, zumindest für den im aktuellen Plan zugesagten Erhalt eines Teils der Grünfläche zu sorgen – und weiteres Grün zu ermöglichen. „Ich fände es zum Beispiel schön, wenn die Dächer der Garagen bepflanzt würden“, so Juraschek. In ihrem Schreiben beruft sie sich auf das Klimakonzept der Stadt. Außerdem bitten sie und andere Anwohner darum, dass sich die Garagen optisch in die umgebende Wohnbebauung einfügen. „Wir wollen nach Möglichkeit keine Container vor der Haustür haben“, so die Holthausenerin.