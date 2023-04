Eis, Törtchen und Neuigkeiten im Café im Ortskern Wie ein Kiosk in Himmelgeist zum Frühstücks-Treff wird

Neben dem klassischen kleinen Frühstück mit Croissant und Marmelade (Petit) bietet die Gastgeberin außerdem ganz verschiedene Varianten an, die über Käse (Fromage), Wurst (Charcuterie) bis zum Deluxe-Frühstück reichen. Wer mag, bestellt seine Frühstückslieblinge einfach einzeln von der Speisekarte dazu. Mittwochs bis freitags beginnt das Frühstück um 10 Uhr. Am Wochenende dann ab 9 Uhr. „Da lohnt es sich, zu reservieren, weil dann auch mehrere Gäste zusammenkommen“, sagt Antony. Neben ihrem Café in Himmelgeist betreibt die Inhaberin noch ein klassisches Eiscafé an der Siegburger Straße 72 in Wersten. Wo jetzt Eisbecher und Waffeln dominieren, war früher ebenfalls ein Kiosk.