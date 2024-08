Aus- und Umbau der Grundschule Steinkaul Stadt will in Himmelgeist mehr Tempo machen

Und auch der stillstehende Umbau des Altbaus sorgt bei der Schulgemeinschaft für Frust: So stehe an der Grundschule ein gesamtes Gebäude leer, in dem zukünftig der neue Verwaltungstrakt, Ruhe- und Rückzugsräume, eine Bibliothek und Werkräume entstehen sollen. So fehlen derzeit dringend benötigte Räume, um den Kindern nicht nur ein vielseitiges pädagogisches Angebot machen zu können, sondern ihnen im lauten Unterrichtsalltag auch die Möglichkeiten zu bieten, zur Ruhe zu kommen. Hierzu teilt die Stadt mit: „Die Räume, die im Altbau noch in Nutzung sind, entsprechen den Bedürfnissen der Schule und können ohne Einschränkung genutzt werden. Hier ist im nächsten Schritt geplant, diese wegen der zukünftigen Umnutzung (zum Beispiel als Toberaum) mit zusätzlichen Elektroinstallationen zu versehen und zu renovieren.