Sommerfest in Himmelgeist : Schützen ermitteln Bürgerkönig mit dem Klett-Fußball

Die fünf Jahre alte Romy nutzte beim Sommerfest das Bastelangebot für Kinder. F oto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Beim Sommerfest in Himmelgeist gab es ein buntes Programm für Kinder. Den Bürgerkönig haben die Schützen in diesem Jahr an einer Riesen-Dartscheibe ermittelt.

Es war ein ungewöhnliches Schießen um die Würde des Bürgerkönigs beim Sommerfest in Himmelgeist. Am Samstag feierten die Bewohner des südlichen Stadtteils auf dem Schützenplatz. „Weil der Schießstand momentan repariert wird, haben wir den Bürgerkönig an einer Riesen-Dartscheibe ausgeschossen“, so Jan-Peter Füth, erster Chef der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1641.

Mit einem Klett-Fußball zielten die erwachsenen Teilnehmer auf eine Dartscheibe, die einen Durchmesser von etwa acht Metern besaß. Nach drei Runden wurden die Punkte zusammengezählt. Am erfolgreichsten an der Dartscheibe war Lukas Brendel. Er ist damit neuer Bürgerkönig der Himmelgeister Schützen.

Rund 300 Besucher waren zum Sommerfest gekommen, das die Schützen gemeinsam mit den Närrischen Frauen Himmelgeist für das ganze Dorf organisiert hatten. „Die Stimmung war trotz des warmen Wetters sehr gut“, freut sich Füth. Für Kinder gab es unter anderem eine Hüpfburg und einen Kletterturm. Die „Kinderkiste“ kümmerte sich außerdem um die Betreuung der kleinen Gäste und zauberte ihnen glitzernde und abwaschbare Tattoos auf die Haut. Als Sonnenschutz war ein Zelt aufgebaut.