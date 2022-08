Jubiläum der Nikolaus-Kompanie bei Fest in Himmelgeist : Schützen organisieren eine Kutsche ohne Pferde

Karl-Heinz Blum (v.l.), Klaus Kronenberg und Hans-Josef Scheuren sind Mitglieder der Nikolaus-Kompanie in Himmelgeist. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Nikolaus-Kompanie feiert beim Fest in Himmelgeist ihr 50-jähriges Bestehen. Am Umzug nahmen sie in einem Elektro-Gefährt teil.

Schütze sein hat nicht nur etwas mit dem Schützenfest zu tun. Noch bis Dienstag, 30. August, begehen die Schützen in Himmelgeist ihr jährliches Fest mit Kirmes, Parade, Schießen und Krönungsball – also allem, was zum Bild des Schützens gehört – aber es geht um mehr. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Engagement für die Gemeinde. Hauptmann Klaus Kronenberg (66), Kassierer Heinz-Josef Scheuren (71) und Schütze Karl-Heinz-Blum (69) kennen sich seit Kindertagen. Blum und Scheuren sind Gründungsmitglieder der Nikolaus-Kompanie, die 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Seit ihrem Bestehen engagieren sich die Kompaniemitglieder für den Stadteil, beispielsweise war es die Nikolaus-Kompanie, die 1973 das Aufstellen von Maibäumen in Himmelgeist wieder aufleben ließ. Heute unterstützen sie unter anderem Bedürftige im Stadtteil und sammeln Spenden für die traditionellen St.-Martinstüten. Auch das Packen der Tüten übernehmen die Schützen. „Das gehört einfach zum Dorfleben: Sich umeinander kümmern“, so Scheuren. Die Nikolaus-Kompanie wurde in Anlehnung an die St.-Nikolaus-Pfarrkirche benannt, da die Kompanie untrennbar mit ihrem Stadtteil und der Kirchengemeinde verbunden ist. „Manche sagen schon, die Kompanie hätte die Kirche zeitweise unterwandert, weil bis zu vier Mitglieder auch im Kirchenvorstand waren“, sagt Scheuren schmunzelnd, „aber so sind eben auch gemeinsame Aktionen möglich.“

info Das Programm am Montag und Dienstag Montag Um 11 Uhr beginnt am heutigen Montag das Schießen auf den Königsvogel. Ab 16.30 Uhr gibt es einen Klompenzug mit Parade und Klompenball (17 Uhr) mit Proklamation des neuen Klompenkönigspaares (19 Uhr). Dienstag Ab 15 Uhr wird ein Kinderfest gefeiert. Der Krönungsball findet ab 20 Uhr im Festzelt statt.

1972 wurde die Nikolaus-Kompanie von neun Freunden aus Himmelgeist gegründet. Aus der Gemeinschaft heraus entwickelten sich Aktionen wie Kegelausflüge, die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr oder das Engagement im Kirchenvorstand. Zu Hochzeiten bestand die Kompanie aus 18 Mitgliedern, heute sind es noch zehn. Im Laufe der Jahre sind drei Regimentskönige, je fünf Regimentsprinzen und Klompenkönige aus ihren Reihen hervorgegangen, fünf waren Vorstandsmitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und fünf erhielten den Orden der Stadt.

Die drei Freunde sind sich einig: „Im Schützendasein geht es um Zusammengehörigkeit, Kameradschaft und einander helfen. Und dafür bringt sich jeder mit seinen Fähigkeiten ein. Man ist ja nicht allein auf der Welt.“ Wobei auch die Nikolaus-Kompanie das Problem mit dem Nachwuchs kennt: „Unsere Kompanie steht allen offen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals jemanden abgewiesen hätten“, so Kronenberg. „Aber es ist schon so, dass man kaum gemischte Kompanien findet – also Alte und Junge zusammen. Meist gründen die Jungen ihre eigene Kompanie. Aber wir bleiben dran.“

Ein Highlight beim Schützenumzug 2022 in Himmelgeist ist die Elektro-Kutsche der Nikolaus-Kompanie. Da diese ohne Pferde auskommt, werde Stress für die Tiere vermieden. Auf die Frage nach Wünschen für die Zukunft antworten Kronenberg, Scheuren und Blum: „Solange wir noch fit und gesund sind, machen wir weiter! Auf die faule Haut legen ist nicht.“

Passend laufen im gleichen Moment die ersten Teilnehmer des 36. Herbert-Hermanns-Laufes im Ziel am Schützenzelt an. Der von der Bruderschaft und dem Lions Club Langenfeld gesponsorte Lauf umfasst von Langenfeld bis Himmelgeist rund 16 Kilometer. Der Namensgeber, Herbert Hermanns, verstarb im April 2022, doch zu seinen Ehren absolvierten rund 22 Läufer und 12 Radfahrer den Lauf. Die Tradition soll zukünftig weitergeführt werden. Erster bei den Herren wurden Peter und Sohn Felix Siemons mit einer Zeit von jeweils 1:11:28, auch bei den Damen gab es einen Doppelsieg von Sandra Kernwebel und Meike Rieger mit 1:37:45, der schnellste Radfahrer war Benedict Bernhard mit 00:32:50.

