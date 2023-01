Projekt „Rheintakt“ in Düsseldorf Metrobus soll weiterhin am Samstag fahren

Wer samstags aus dem südlichen Stadtgebiet in Richtung Landtag fahren möchte, kann dafür auch in Zukunft die Schnellbuslinie M3 nutzen. Im Projekt „Rheintakt“ der Rheinbahn war ursprünglich vorgesehen, diese Linie am Samstag aus dem Fahrplan zu streichen. Das hatte, genau wie geplante Takt-Ausdünnungen weiterer Buslinien, in der Bezirksvertretung 9 für Kritik gesorgt. Die Nachbesserung im ÖPNV-Angebot war nun von CDU und Grünen in einem Änderungsantrag an den Stadtrat eingereicht worden, der Rat hatte im Dezember darüber diskutiert und diesen abweichend beschlossen.