Laubsammelaktion : Sie schützen die kleine Himmelgeister Kastanie

Sieben große Säcke haben die Schüler am Fuß der neuen Himmelgeister Kastanie gesammelt. Zur Belohnung gab es Süßes und Urkunden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Himmelgeist Schüler haben das Laub des Baumes aufgesammelt. Denn dort überwintern die Larven der Miniermotte, die der Kastanie schaden können.

An vielen Bäumen im Düsseldorfer Süden hängt noch das bunte Laub, doch die kleine Himmelgeister Kastanie, die frei im Rheinbogen steht, ist durch Wind und Wetter bereits kahl. Im Totlaub am Stamm lauert jedoch eine Gefahr für den Baum mit der eigenen Postanschrift: Die Miniermotte ist ein Schmetterling, dessen Raupen sich von den Blättern der Rosskastanie ernähren und dem Baum so schwere Schäden zufügen können. Die Eier überwintern im toten Laub und schlüpfen im Frühjahr.