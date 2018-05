Himmelgeist: Himmelgeist: Neue Grundschule wird keine Bekenntnisschule

Himmelgeist Die neue Grundschule am Steinkaul in Himmelgeist, die zum Schuljahr 2019/2020 startet, wird als Gemeinschaftsgrundschule und nicht als Bekenntnisgrundschule errichtet. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter den Eltern. Zur Wahl hatten außerdem auch noch eine Evangelische Bekenntnisschule, eine Katholische Bekenntnisschule oder eine Weltanschauungsschule gestanden. Abstimmen durften Eltern, deren Kinder zwischen 1. Oktober 2012 und 30. September 2016 geboren wurden und die im Einzugsbereich der Schule wohnen. Pro Kind gab es eine Stimme.

Die CDU in der für Himmelgeist zuständigen Bezirksvertretung 9 äußerte ihr Bedauern über diese Entscheidung. "Leider wurde das erforderliche Quorum von mindestens 200 Stimmen nicht erreicht, die an der Abstimmung hätten teilnehmen müssen. Es fehlten am Ende 43 Stimmen, damit die Himmelgeister Grundschule eine Bekenntnisschule bleibt," sagte Bezirkspolitiker Ulrich Hampe. "Schade, der Schulstandort am Steinkaul ist seit Generationen als katholische Bekenntnisschule geführt worden und hat nicht unwesentlich zur positiven Entwicklung vieler Himmelgeister und Itterer beigetragen", fügte die pensionierte Lehrerin Ute Geller, hinzu.