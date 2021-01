Naturschutz in Düsseldorf : Nistplatz von Schleiereulen in Himmelgeist ist zerstört

Himmelgeist Der Mast, an dem der große Kasten befestigt war, ist durchgefault und umgestürzt. Für Ersatz soll gesorgt werden, eventuell an einem anderen Standort.

Ob ein neuer Schleiereulenkasten wieder am alten Standort aufgestellt werden soll, wird zurzeit geprüft. Dieser stand bislang quasi mitten in der Landschaft, was eine Besonderheit ist, denn die allermeisten Brutplätze für Schleiereulen in Deutschland sind wenig zugänglich innerhalb von oder an Gebäuden. Dennoch hat der Nabu mit den Nistkasten im Rheinbogen gute Erfahrungen gemacht, der nach einiger Wartezeit von den Vögeln bezogen wurde. Dass er in den vergangenen Jahren gut genutzt wurde, davon zeugt die große Menge an Gewölle und Knochen, die jetzt darin gefunden wurden. Gewölleballen sind die unverdaulichen Reste der Beutetiere, zumeist Mäuse, die die Eule dann an ihrem Ruheplatz auswürgt.