Berühmter Baum in Düsseldorf : Wie die Kastanie den Sommer überlebte

Himmelgeist Baumfreunde aus Himmelgeist und Itter haben dem freistehenden Baum Wasser gebracht, um ihn vor der Trockenheit zu schützen. Im Herbst wird totes Laub gesammelt, um Schädlinge zu bekämpfen.

Die Arbeit des Freundeskreises beschränkt sich nicht auf den einen Baum in der Jücht. „Dass es Grün in der Stadt gibt, ist für alle Menschen wichtig“, sagt Vogt. Er ruft daher auf, sich da für die Pflanzen einzusetzen, wo die Stadt es nicht kann. „Wer den Baum vor der eigenen Haustür mit Wasser versorgt, leistet einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in Düsseldorf“, so Vogt.