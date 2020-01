Närrische Frauen Himmelgeist : Volles Haus im Himmelgeister Festzelt

Die Närrischen Frauen Himmelgeist feierten ausgelassen im Festzelt am Rheinufer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

In diesem Jahr marschierten die Mitglieder des Elferrates zur großen Karnevalsparty der Närrischen Frauen Himmelgeist in Matrosenkleidern in das Festzelt, das in diesem Jahr wieder in Himmelgeist am Rhein stehen konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken