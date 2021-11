An warmen Sommertagen zieht es viele Ausflügler in das Naturschutzgebiet : Keine Parklösung für Himmelgeist

Selbst bei trübem Wetter wie in diesen Tagen kann man sehen, wie schön es am Rhein im Düsseldorfer Stadtteil Himmelgeist, hier an der Himmelgeister Fähre, ist. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Stadtteil wird an heißen Sommertagen von Ausflüglern überrannt. Die Verwaltung möchte, dass weiterhin individuell etwa mit Sperrungen auf Anstürme geantwortet wird. Dafür gab es in der Bezirksvertretung heftige Kritik.

Von Andrea Röhrig

Bei diesem nasskalten Wetter sind es normalerweise nur Hundebesitzer und Frischluftfanatiker, die es zu einem Spaziergang in den Himmelgeister Rheinbogen und an das dortige Rheinufer zieht. Das sieht bei schönem Wetter und vor allem hohen Temperaturen jedoch ganz anders aus. Im ersten Corona-Sommer, der ja auch noch viele heiße Tage hatte, wurde der eigentlich beschauliche Stadtteil von Ausflügern regelrecht überrannt. Einige Straßen waren so zugeparkt, dass noch nicht einmal die Feuerwehr durchkam.

Als Konsequenz gründete sich ein Arbeitskreis aus Himmelgeistern, der die Verwaltung zum Handeln aufforderte. Die reagierte, wenn auch mit zeitlichem Verzug, und sperrte an heißen Tagen Alt-Himmelgeist ab. In diesem Sommer blieb das große Chaos aus, weil das Wetter nicht so schön war wie 2020.

Info Seit 1996 steht das Gebiet unter Naturschutz Himmelgeister Rheinbogen Er ist ein noch erhaltenes Stück der typischen niederrheinischen Kulturlandschaft direkt am Rhein. Fläche Das Gebiet wird geprägt vom Wechsel von Wiesen und Ackerflächen, die durch Pappelreihen, Hecken und Gehölzen gegliedert werden. Die seit 1996 als Naturschutzgebiet ausgewiesene Fläche ist 214 Hektar groß.

Weil aber das Absperren mit Baken und eine Unterstützung dieser Maßnahme durch den Einsatz der der Verkehrskadetten auf Dauer nicht die Lösung ist, hatte die CDU bereits im Februar in die Bezirksvertretung (BV) 9 den Antrag eingebracht, dass die Verwaltung ein Verkehrs- und Parkraumkonzept vorlegen soll, mit dem zukünftig Verkehrs- und Besucherströme so geleitet werden sollen, dass den berechtigten Interessen der Natur, des Natur- und Umweltschutzes, sowie der Anwohner in diesen Bereichen Rechnung getragen wird.

Doch vor der BV-Sitzung teilte die Verwaltung nun mit, dass für ein geeignetes Verkehrs- und Parkraumkonzept keine geeigneten Verkehrs- und Parkraumflächen im Stadtteil Himmelgeist zur Verfügung stehen. „Da die Problematik auf die schönen und warmen Tage begrenzt ist, wird die Verwaltung auf den Erfahrungen des Jahres 2020 aufbauen“, heißt es in der Stellungnahme schriftlich. Hierbei seien temporäre Sperrungen durchgeführt und Halteverbote eingerichtet worden, die zudem durch den OSD kontrolliert worden seien. Als Argument gegen solche Maßnahmen weist die Verwaltung darauf hin, dass es keine straßenverkehrsrechtlichen Möglichkeiten gebe, ohne die öffentliche Widmung der Straßen in Frage zu stellen.

Das will André Tischendorf, der Mitglied des Arbeitskreises in Himmelgeist ist und den Stadtteil zudem auch für die CDU als Ratsherr vertritt, so nicht stehenlassen: „Der Arbeitskreis findet diese Antwort der Verwaltung alles andere als zufriedenstellend“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er fragt sich, welche Parameter die Verwaltung künftig anlegen wolle, um in Himmelgeist zu reagieren: „Bei 23 Grad und Sonnenschein oder schon bei 20 Grad?“