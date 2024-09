Streit um Außenterrasse von „Zur Rheinfähre“ in Düsseldorf „Vor einigen Tagen rückte ein ganzer Trupp von Ordnungshütern an“

Gesagt, getan. Claus Laumen hat Tische und Stühle abgebaut, nur noch zwei kleinere Stehtische – mit einer maximalen Breite von 50 Zentimetern – stehen jetzt an der Kreuzung. „Aber wie soll ich denn verhindern, dass sich jemand mal eben zum Quatschen an einen der Stehtische dazu stellt“, sagt er. Denn sobald mehr als zwei Personen vor der Kneipe stünden, sei doch der erlaubte Abstand wieder überschritten. „Zu Problemen ist es hier übrigens eh noch nie gekommen“, sagt er weiter. Er verweist auch auf die Lage vor Ort: in einer verkehrsberuhigten Gegend, die Kneipe liegt kurz vor dem Ende einer Sackgasse. Heißt mit anderen Worten: Autofahrer müssen sowieso sehr vorsichtig und langsam fahren, würden etwaige Hindernisse auf der Straße – also Menschen, die vor der Kneipe stehen – demnach ohnehin sehen.