Schutz des Naturschutzgebietes : Wege am Himmelgeister Strand gesperrt

Düsseldorf Die Stadt sperrt demnächst am Strand die Wege ins Naturschutzgebiet mit Stahlpfosten und Kette ab. Seit Anfang Mai sind schon die Stichwege aus dem Rheinbogen zum Strand mit Schranken versehen. Bei schönem Wetter zieht es die Menschen von weither nach Himmelgeist.

Seit Anfang Mai gibt es im Himmelgeister Rheinbogen an den Stichwegen in Richtung Rheinufer Holzschranken, denn dort beginnt das Naturschutzgebiet. Betreten verboten heißt es ab dort für Spaziergänger. Ähnliche Hinweise wünschte sich da schon der Himmelgeister Jagdpächter Gerolf Blittersdorf an den Zugängen vom Rheinufer aus. Weil, so die Stadt in einer Pressemitteilung, das Naturschutzgebiet einen besonders hohen Wert für Flora und Fauna habe, soll innerhalb der nächsten zwei Wochen, wo der Strand endet und der Weg beginnt, die Sperrung mittels Stahlpfosten und Kette verstärkt werden und dadurch deutlicher erkennbar sein.