Deichbau war Thema im Bauausschuss : Projektleiter für Deichplanung in Himmelgeist gesucht

Düsseldorf Auch wenn der Stadtentwässerungsbetrieb noch auf das schriftliche Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster zum Deichbau im Rheinbogen wartet, gibt es kleine Planungsfortschritte.

Seitdem warten alle auf die schriftliche Urteilsbegründung, denn auf der fußt das weitere Vorgehen der Behörden: nachbessern, also den Deich sanieren, oder umplanen (Deich wird in Richtung Hinterland verlegt). Klar ist nur, dass das Urteil spätestens sechs Monate nach der Verhandlung, also Anfang August vorliegen muss, sagte gestern Ingo Noppen, Leiter des Stadtentwässerungsbetriebes, im Bauausschuss.

Mit den vorhandenen Planungsinstrumenten werde derzeit eine Bebauung verhindert, heißt es in der schriftlichen Antwort: Auf Basis der Rechtsgrundlagen (Landesentwicklungs-, Regional- und Flächennutzungsplan) ist eine Bebauung des Himmelgeister Rheinbogens nicht möglich. Allerdings führt die Verwaltung auch aus, dass eine auf die Ewigkeit ausgerichtete Verhinderung von Bauflächen so nicht möglich sei, da diese den Entscheidungen der aktuellen politischen Gremien (Regionalrat und Stadtrat) folgten. Mit Bezug auf das Bundesnaturschutzgesetz sehen die Fachämter die Möglichkeit, durch einstweilige Sicherstellung Teile unter Schutz zu stellen, zum Beispiel als Landschafts- oder Naturschutzgebiet. Dafür müsste die Schutzwürdigkeit der Flächen überprüft werden, so die Verwaltung. In dem Fall müssten dem Eigentümer diese Flächen abgekauft werden. 2017 wurde ein möglicher Kaufpreis mit zirka 37 Euro pro Quadratmeter beziffert; das wird inzwischen deutlich mehr sein.