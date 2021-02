CDU fordert von der Verwaltung ein Verkehrskonzept für den Stadtteil : Knöllchen in Himmelgeist für Hochwassertouristen

Die Stadt sperrte im Sommer 2020 an schönen Wochenenden Alt-Himmelgeist ab. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf (rö) Nicht nur die Anwohner der Urdenbacher Kämpe, sondern auch die Menschen in Itter und Himmelgeist werden sich über die schlechte Wetterprognose an diesem Wochenende freuen. Denn vor allem der vergangene sonnige Sonntag hatte am Rheinbogen wieder für jede Menge Besucher gesorgt.

Zu dem schönen Wetter kam ja hinzu, dass der Rhein Hochwasser führt und in Himmelgeist sein Bett verlassen hatte.

Wie schon im vergangenen Sommer, in dem hunderte Besucher an das dortige Rheinufer strömten, sorgte der Zuwachs an Verkehr für Ärger bei den Bewohnern. „Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamt waren am Sonntag auf Grund von Beschwerden in Himmelgeist im Einsatz. Dabei wurden 16 kostenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen“, teilt die Stadt auf eine Anfrage unserer Redaktion mit.