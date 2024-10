Berühmter Baum in Düsseldorf Auch der Rest der Himmelgeister Kastanie verschwindet

Nach neun Jahren ist die Skulptur vermorscht und damit nicht mehr stand- und bruchsicher. Das haben städtische Baumkontrollen ergeben. Die Stadt lädt am Freitag, 11. Oktober, 15.30 Uhr zu einer Abschiedsveranstaltung in den Himmelgeister Rheinbogen am Kölner Weg ein. Wer möchte, kann sich ein kleines Erinnerungsstück aus dem Holz des Baumes mitnehmen.