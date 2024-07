Beschluss der Bezirksvertretung 9 Himmelgeister Grundschule bekommt Haltestellen

Der Aus- und Umbau der Himmelgeister Grundschule Am Steinkaul ist seit gut einem Jahr so gut wie vollendet. Was nun noch fehlt, ist eine bessere Anbindung an den ÖPNV. Das war schon in der Vergangenheit öfter Thema in der Bezirksvertretung (BV) 9; zuletzt hatten deren Mitglieder das 2021 beschlossen. Und das sieht die Verwaltung auch im Hinblick auf die neuen Wohnhäuser Am Scheitenwege auch so.