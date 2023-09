Verkehr in Düsseldorf Verwaltung gegen Fahrradstraße in Himmelgeist

Weil Parkraum wegfallen würde und mit Rücksicht auf die in Himmelgeist verkehrenden Buslinien spricht sich die Verwaltung gegen eine zentrale Fahrradstraße im Stadtteil aus. Politiker der Bezirksvertretung (BV) 9 hatten bereits Anfang des Jahres angeregt, Radfahrer so besser zu schützen und den Autoverkehr zu reduzieren. Die BV 9 bat die Verwaltung daraufhin, zu prüfen, ob ein Teil der Himmelgeister Landstraße und die Straße Am Bärenkamp umgewidmet werden könne. In der jüngsten BV-Sitzung am Freitag lag nun eine Antwort vor.