Düsseldorf-Himmelgeist: Schützenkönig ist ein Kölner

Himmelgeist Für seine Frau Michaela verließ Frank Jansen vor zehn Jahren seine Heimatstadt Köln. Den Umzug nach Düsseldorf hat er nie bereut. Nun präsentierten sich die beiden beim Himmelgeister Schützenfest als Königspaar.

Die Parademeile der Himmelgeister Sebastiaus-Schützenbruderschaft ist die Straße namens Steinkaul. An der Biegung hängt jedoch das zusätzliche Schild „Königsallee“. Vielleicht eine Huldigung an Schützen-Majestäten, die hier ihre Parade abnehmen. Am Sonntag ziehen Flaggenträger, Musikanten und blumenreiche Füllhörner an dem amtierenden Regiments- und Klompenkönigspaar Frank und Michaela Jansen vorüber. Strahlend und umringt von Jungschützen-, Pagen- und Prinzenkönigspaaren, der Bürgerschützenkönigin und zahlreichen Gästen nehmen sie die Parade ab.