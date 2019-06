Himmelgeist : Politik will Deich-Rückverlegung ermöglichen

Himmelgeist Die Ampelkoalition will bei der Sanierung keine Option ausschließen. Alle Beteiligten drängen auf eine schnelle Lösung.

Die Pläne für die Sanierung des Himmelgeister Deichs sind weit fortgeschritten. Doch nun greift die Ampelkoalition in die Verkaufsverhandlungen der Stadt mit der Arenberg-Schleiden GmbH ein, die große Grundstücksflächen rund um den Himmelgeister Deich besitzt. Für die Ratssitzung am 4. Juli haben die Parteien der Ampelkoalition einen Antrag vorbereitet, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Verhandlungen so gestaltet werden, dass eine Rückverlegung des Deichs weiterhin geplant werden kann. In dem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, die Verwaltung solle die Ankäufe und Anpachtungen so anpassen, dass die Umsetzung der planfestgestellten Bauabschnitte in der Ortslage Himmelgeist und bei Schlossmeierhof schnell erfolgen kann. „Gleichzeitig sollen keine Geschäfte getätigt werden, die dem Planfeststellungsverfahren zum Himmelgeister Rheinbogen vorgreifen.“