Himmelgeister Rheinbogen : Grünen wollen Stand wissen zur Deich-Planung

Düsseldorf Der Bau des Hochwasserschutz im Düsseldorfer Süden könnte sich um Jahre verzögern. Grund ist eine erfolgreiche Klage wegen mehrerer Mängel des Naturschutzbundes Bund gegen den Planfeststellungsbeschluss. Der Stadtrat hatte deswegen der Verwaltung schon im September Hausaufgaben aufgegeben.

Die Grünen haben für den am 3. Mai tagenden Bauausschuss eine Anfrage an die Verwaltung zum Deichbau im Himmelgeister Rheinbogen gestellt. Die Stadt wird gebeten, darüber zu informieren, ob es schon „Fortschritte bei der Alternativplanung einer Rückverlegungsvariante gibt“. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte Anfang Februar den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung als rechtswidrig befunden. Beim zuständigen Stadtentwässerungsbetrieb wird auf das schriftliche Urteil gewartet, um zu schauen, ob nachgebessert werden kann.