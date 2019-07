Düsseldorf-Himmelgeist : Ein Dorf inmitten der Großstadt

Himmelgeist Alteingesessene wie auch Zugezogene schätzen die Gemeinschaft im Stadtteil, der durch seine lange Rheinfront geprägt wird. Lediglich mit der Anbindung an den ÖPNV hapert es.

Es lebt sich wunderbar hier“, sagt Marcus Türk. Seit einigen Jahren wohnt er mit seiner Familie im Norden von Himmelgeist und ist froh, dass seine Kinder hier aufwachsen können. „Für sie ist es toll. Es gibt viele Gleichaltrige in der Nachbarschaft, in der näheren Umgebung können sie gemeinsam mit ihren Freunden in der Natur spielen.“