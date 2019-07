Düsseldorf-Himmelgeist : Baubeginn für Turnhalle und Schulerweiterung im Herbst

Himmelgeist (rö) Himmelgeist wächst: Allein im Baugebiet „Am Scheitenwege“ sind in den vergangenen Jahren etwa 135 Einfamilienhäuser und 60 Eigentumswohnungen entstanden. Mit dem Abriss der Gärtnerei entsteht weiterer Baugrund.

Städtebauliches Ziel ist eine aufgelockerte Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern, die sich an die dörfliche Struktur anpassen. Um die 65 Wohneinheiten sollen in den nächsten Jahren auf dem über sieben Hektar großen Areal entstehen. Die Abrissarbeiten sind in vollem Gang.