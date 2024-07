Ausbauarbeiten an Grundschule dauern an Eltern aus Himmelgeist sind sauer auf die Stadt

Noch vor rund zehn Jahren war die Grundschule in Himmelgeist eine kleine Dorfschule mit etwa 100 Kindern und wurde damals nur als Dependance der Grundschule in Holthausen an der Itterstraße geführt. Durch die Erschließung von Neubaugebieten im Stadtteil, wuchs die Anzahl an Kindern rasant. 2012 wurden erste Anbaumaßnahmen getroffen, um die steigende Schülerzahl zu versorgen. Doch die neu angebauten drei Klassen und zwei Mensaräume waren da schon zu knapp bemessen. Mit dem Erweiterungsbau entstanden weitere fast 4000 Quadratmeter Schulfläche. An der Grundschule Steinkaul werden über 300 Schülerinnen und Schüler in zwölf Klassen unterrichtet. Die Schule ist inzwischen eigenständig.