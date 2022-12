Der Himmelgeister Nikolauf fand zum sechsten Mal statt Joggen für den guten Zweck 

Lange Zeit habe man innerhalb der Gemeinde zu Nikolaus etwas für sich getan, dann sei die Idee entstanden, in Gedenken an den Heiligen Nikolaus auch etwas für andere zu tun: „Der Legende nach soll er mitunter ein Schiff vor dem Untergang bewahrt haben“, sagt Kürble. So liege es besonders nahe, in diesem Jahr die Seenotrettung bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dies fand großen Zuspruch unter den Läufern. So auch bei Marco Cloodt, der wohl zu den Teilnehmern mit der längsten Anreise gehörte. Der Leipziger besuchte am Wochenende seine Lebensgefährtin in Düsseldorf. Da diese mit Petra Wolff und Katja Schwarzkopf zum Laufen verabredet war, lief Cloodt kurzerhand mit.