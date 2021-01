Im Sommer 2020 ist das Rheinufer von Besuchern überrannt worden : CDU will Park-Konzept für Himmelgeist

Im August sperrte die Stadt die Zufahrten nach Alt-Himmelgeist ab. Nur Anwohner durften noch Richtung Rhein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Damit an Sommertagen der Ortsteil mit seiner schönen Rheinlage nicht wieder von Besuchern überrannt wird, soll die Verwaltung sich schnell Gedanken machen. Erst im August 2020 hatte es rigorose Maßnahmen der Stadt gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Weil die Menschen wegen Corona kaum noch einen Platz in einem Freibad oder an einem See fanden, sind sie im vergangenen Sommer zu hunderten nach Himmelgeist ans Rheinufer geströmt, sehr zum Unwillen der Anwohner, die sich durch die Besucher massiv gestört fühlten. Diese hinterließen massig Müll am Ufer, parkten Ein- und Zufahrten zu und brachten die Anwohner um ihren Schlaf.

Es dauerte bis in den Spätsommer, bis die Verwaltung auf die chaotische Lage in Alt-Himmelgeist mit Absperrungen, Parkverboten und dem Einsatz von Verkehrskadetten reagierte. An schönen Tagen, von denen es im vergangenen Jahr ja viele gab, war der Stadtteil regelrecht belagert worden. Selbst die Feuerwehr hatte sich an einem Wochenende in einer zugeparkten Straße festgefahren. Doch auch wenn die Temperaturen derzeit nicht zum Sonnenbaden ans Rheinufer einladen, wird der Stadtteil, in dem das Naturschutzgebiet der Jücht liegt, von vielen Menschen per Auto angefahren, die dort einen coronakonformen Spaziergang machen wollen. Nicht mehr nur Düsseldorfer zieht es nach Himmelgeist, verstärkt reisen die Besucher auch aus dem Umland an. Es hat sich herumgesprochen, wie schön es dort ist.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 9 hat nun einen Antrag vorgelegt, mit dem nach Zustimmung der Politiker die Verwaltung aufgefordert wird, für die Ortslage Himmelgeist, das Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen sowie das Himmelgeister Rheinufer kurzfristig ein Verkehrs- und Parkraumkonzept vorzulegen. Eigentlich war eine Sitzung für Freitag, 22. Januar, angesetzt worden; wegen der Corona-Pandemie fiel sie allerdings aus. Der nächste reguläre Sitzungstermin ist für 19. Februar vorgesehen.

Nachdem in Himmelgeist die Bewohner offen gegen die Zustände vor Ort protestierten und sogar eine Online-Petition starteten, griff die Stadt ab Mitte August durch. Der Ortsteil wurde ab Schloss Mickeln Richtung Rheinufer abgesperrt, nur noch Anwohner wurden durchgelassen. Und die Verkehrskadetten regelten an den Wochenenden den Verkehr. Doch das waren lediglich temporäre Maßnahmen. Mit der nächsten Schönwetter-Periode stünden die Himmelgeister wieder vor dem gleichen Problem.