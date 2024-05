Sportevent in Düsseldorf Warum beim Jüchtlauf in Himmelgeist Rosen verteilt wurden

„You like to move it?“ Die Frage des Musiker-Duos „Reel 2 Reel“ tönte am Sonntag durch die Lautsprecher. Die Antwort wird in dem Hit ebenfalls gegeben: „I like to move, it move it.“ Als inoffizielles Motto wurde der Song am Sonntag beim Start der Bambinis in Himmelgeist abgespielt. Laufen ist für alle hier eine Leidenschaft, von der allerjüngsten Klasse der Zwei- bis Sechsjährigen bis zu den Erwachsenen. Rund 400 Teilnehmer waren zu dem traditionellen, familiären Lauf-Event gekommen.