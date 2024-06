Exkursion mit dem Düsseldorfer Nabu Auf den Spuren der Nachtigallen durch Himmelgeist

Doch zurück zur Nachtigall: Rund 5000 Brutpaare gibt es in NRW. Besonders viele Nachtigallen gibt es in Ostdeutschland und in Berlin. Den Grund dafür kennt Johanna Schiefner-Földessy, Vorstandsmitglied des Nabu Düsseldorf. „Es sind wesentlich mehr Hecken, Gebüsch und Wildsträucher vorhanden als in Düsseldorf. Hier besteht fast jede Hausumrandung aus Kirschlorbeer, was leider keine ideale Rückzugs- und Brutmöglichkeit unseren Vogelarten bietet.“