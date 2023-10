Das ist der Schlosspark Mickeln Ein Schlosspark, der gezielt verwildert

Da die Parkanlage heute nicht nur unter Denkmal-, sondern auch unter Naturschutz steht, galt es ebenso, ökologische Belange zu berücksichtigen. Da, wo Maximilian Weyhe vor 150 Jahren locker gestellte Baumgruppen vorsah, haben sich dichte Strauch- und Baumbestände angesiedelt, die im Sinne des Naturschutzes erhalten bleiben, berichtet die Stadt. Wegen der unterschiedlichen Grundstückseigentümer konnte der so genannte „Pleasure Ground“ bisher nicht wiederhergestellt werden. Dieser formale Gartenteil mit Blumenschmuck in Hausnähe durfte damals in keinem englischen Landschaftspark fehlen. Am Schloss Mickeln befand sich dieser an der Ostseite des Gebäudes.