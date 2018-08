Himmelgeist/Langenfeld : Benefizlauf von Langenfeld nach Himmelgeist

Himmelgeist/Langenfeld Die Initiatoren des Volkslaufs von Langenfeld zum Festzelt der Sebastianus-Schützen in Himmelgeist, der in diesem Jahr zum 34. Mal stattfindet, werden einige Stoßgebete gen Himmel losschicken. Denn wenn am Samstag, 25. August, um 10.30 Uhr der Startschuss für die Läufer und um 10.45 Uhr das Signal für die Radler ertönt, dann sollte das Thermometer doch weit unter 30 Grad zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Los geht es in der Langenfelder Rudolfstraße an der Ecke Ahornweg. Zielort ist in etwa 16 Kilometern Entfernung das Festzelt der Himmelgeister Schützen, die an diesem Wochenende Schützenfest feiern.

Dabei hoffen die Lions und die Schützen, das neben dem Startgeld in Höhe von fünf Euro auch weitere Spenden für die Kinderstation der Krebsklinik in der Uni Düsseldorf zusammenkommen.

Auch diesmal dürfen sich Sportler, Hobby-Athleten und bewegungsfreudige Familien gleichermaßen angesprochen fühlen. Wer seine sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen will, kommt ebenso auf seine Kosten wie Hobbyläufer und Gelegenheitsradler. Die flache Strecke mit drei Verpflegungsstationen eignet sich auch für einen unterhaltsamen Radausflug mit der ganzen Familie oder im Kollegenkreis, heißt es in der Einladung. Der Weg führt in Teilen entlang der Urdenbacher Kämpe.