Dreikönigsfest in Düsseldorf: Alle wollen Sternsinger sein

Himmelgeist In Himmelgeist war der Andrang der jungen Teilnehmer, die für andere Kinder sammeln wollten, am Wochenende besonders groß.

Es gibt eine prächtige Auswahl, schimmernde Umhänge in kräftigen Farben, schlichte und mit bunten Steinen besetzte Kronen und Stirnreife mit goldenem Zierband für den Turban. Am Samstagmittag liegt im Pfarrsaal von St. Nikolaus in Himmelgeist alles bereit für die Aktion der Sternsinger. Dieses Mal kommt das gesammelte Geld weltweit Menschen mit Behinderungen zugute. Um 14 Uhr ist in der Kirche St. Nikolaus die Aussendungsfeier, vorher heißt es einkleiden.