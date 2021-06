Nahversorgung in Düsseldorf Süd : Nachmieter für Edeka in Hellerhof steht noch nicht fest

Nachmieter für Edeka in Hellerhof steht noch nicht fest

Nahversorgung in Düsseldorf Süd

Dem Edeka-Herzen geht es an den Kragen: Es kommt weg. Foto: Röhrig Foto: Andrea Röhrig

Hellerhof Ende Mai war Schluss. Mit einem Nachmieter laufen bereits Verhandlungen. Politik und engagierte Bürger wollen sichergehen, dass die Nahversorgung im Stadtteil gesichert ist.

Der Edeka-Markt in Hellerhof an der Carlo-Schmid-Straße ist Geschichte. Am Samstag vor einer Woche war der letzte Verkaufstag, Marktbetreiber Sander Rath hat sich von seinen Kunden mit einem großen Aufkleber auf der Fensterfron verabschiedet, auf dem er seinen Dank für die langjährige Treue ausdrückt. Der Konzern hatte Anfang des Jahres beschlossen, den Supermarkt Ende Mai schließen zu wollen, auch Hunderte Unterschriften ließen ihn nicht umdenken.