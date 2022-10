Arbeiten an der Elsa-Brändström-Straße : So schön soll der Spielplatz in Hellerhof werden

Der Spielplatz an der Elsa-Brändström-Straße ist eingezäunt, der Zutritt wegen Arbeiten für Unbefugte verboten. Nur etwa 170 Meter Luftlinie entfernt befindet sich an der Ernst-Lemmer-Straße die nächste Anlage, informiert die Stadt. Foto: Marie Bockholt

Hellerhof Einige Anlagen in Garath und Hellerhof waren lange in schlechtem Zustand. Nun werden sie saniert, aktuell an der Elsa-Brändström-Straße.

Ein Bauzaun versperrt derzeit den Zugang zum Spielplatz an der Elsa-Brändström-Straße. In der ruhigen Wohngegend in Hellerhof sind die Arbeiten zur Sanierung der Anlage gestartet. Bereits im November vergangenen Jahres hatte die zuständige Bezirksvertretung 10 die Umgestaltung des Spielplatzes beschlossen. Rund 170.000 Euro sollen nach aktuellem Stand in die Verbesserung des Angebots investiert werden. Die Arbeiten gehören zum „Masterplan Kinderspielplätze“ der Landeshauptstadt. Insgesamt 23 Spielplätze in Düsseldorf wurden und werden seit 2020 im Rahmen des Projektes modernisiert.

Auf dem Spielplatz an der Elsa-Brändström-Straße laden am Montagvormittag Michael Peiffer und Florian Erben mit der Hilfe eines Staplers einen blauen Baucontainer ab. „Wir werden zunächst das vorhandene Pflaster rausnehmen und die Spielgeräte entfernen, die teils entsorgt werden und teils zurück an die Stadt gehen“, erklärt Peiffer von der gleichnamigen Gartenbau-Firma aus Willich-Schiefbahn. Noch stehen unter anderem zwei Wipptiere im Sand, ein Holzhaus mit Rutsche ist ebenfalls vorhanden. Insgesamt war das Angebot auf dem Spielplatz in Hellerhof aber zuletzt dürftig. Im Laufe der Jahre wurden nicht mehr den geltenden Sicherheitsstandards entsprechende Spielgeräte abgebaut. Zu einem der Anziehungspunkte gehörte noch die kleine Matschanlage. Genau diese soll dem Spielplatz erhalten bleiben, wie die Stadt Düsseldorf nun mitteilt. Das gilt ebenso für den bestehenden Drehkreisel.

info Überblick über den Masterplan im Internet Masterplan Einen Überblick über die Projekte aus dem „Masterplan Kinderspielplätze“ der Stadt gibt es unter https://www.duesseldorf.de/stadtgruen/spielplaetze/masterplan.html. Dort sind fertiggestellte und in Planung befindliche Anlagen aufgelistet.

Neu gebaut wird auf der 1900 Quadratmeter großen Anlage ein Spielhaus aus gewachsenen Robinienhölzern und eine große Kletterkombination. „Eine Herde von Spiel-Schafen verteilt sich über das Gelände“, beschreibt die Stadt die weitere Gestaltung. Der Spielplatz erhält außerdem kleine Backtische sowie Möglichkeiten zum Rutschen, Schaukeln und freiem Spielen. In unmittelbarer Nähe zur Wassermatschanlage entsteht voraussichtlich zur Sommersaison ein Sandspieltisch mit einem unterfahrbaren Sandaufzug. Das Gartenamt will die Kulisse aus Bestandsbäumen, Sträuchern und Wiesenflächen erhalten. Auf einem zentralen Platz wird es neue Bänke und einen zusätzlichen schattenspendenden Baum geben. Gesperrt ist der Spielplatz bis voraussichtlich Mitte März. Die Kletteranlage und ein weiteres Spielgerät werden erst Mitte Dezember geliefert.

Eigentlich war die Neueröffnung des Kinderspielplatzes schon für die Saison 2022 vorgesehen. Aufgrund von Lieferknappheit und Planungsverzögerungen auch wegen der Corona-Pandemie starten die Umbauarbeiten allerdings erst jetzt, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU). „Viele Spielplätze in Garath und Hellerhof waren in den vergangenen Jahren in einem schrecklichen Zustand und sanierungsbedürftig“, sagt er. Die Aufwertung der Plätze sei vor allem für junge Familien und auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutend.

Zuletzt eröffneten Ende August zwei Spielplätze in Garath neu. Die Anlagen an der Stettiner Straße sowie an der Peter-Behrens-Straße 33 wurden zum „Farbenspielplatz“ und zum „Buntspechtspielplatz“ umgestaltet. Die Stadt hatte dies in einer Zusammenarbeit von Gartenamt und Stadtplanungsamt im Rahmen des Projekts Garath 2.0 realisiert. Die Kosten für die Umgestaltung beider Spielplätze lagen bei rund 620.000 Euro.