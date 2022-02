Hellerhofer Bahnhof : Taubenhaus soll im Sommer kommen

In Garath hat das Haus das bestehende Taubenproblem weitgehend gelöst. Foto: RP/Dominik Schneider

Hellerhof Wenn das Haus steht, kann die örtliche Taubenpopulation nach und nach verringert werden, ohne den Tieren zu schaden. Damit wäre der Weg frei für eine Sanierung des Hellerhofer Bahnhofes.

Der Bahnhof von Hellerhof soll saniert werden, vor allem eine künstlerische Gestaltung der Anlage ist geplant. Doch damit diese nicht gleich wieder ruiniert wird, muss vorher das örtliche Taubenproblem gelöst werden. Das Mittel der Wahl ist ein Taubenhaus, in dem der Schwarm angefüttert und durch das Austauschen einiger Eier dezimiert wird.

Nach längerem Ringen um den Standort dieses Taubenhauses scheint jetzt eine Lösung in Sicht. Die Stadt teilte mit, die „notwendigen grundstücksrechtlichen Voraussetzungen“ seien geklärt, der Betreiber der angrenzenden Gasleitung sei im Boot und der Eigentümer des fraglichen Grundstücks, der Rheinisch-Bergische Wasserverband, habe seine Bereitschaft signalisiert, an die Stadt zu verkaufen. Der Verkaufsprozess findet derzeit beim Liegenschaftsamt statt.

Sobald der Kauf abgeschlossen ist, stehen die Lieferung und der Aufbau des neuen Taubenhauses an. Wie lange das genau dauern wird, kann die Stadt aktuell noch nicht konkret einschätzen, nennt aber auf Anfrage der zuständigen Bezirksvertretung 10 den Zeitraum zwischen Mai und Juni dieses Jahres.

Danach könnte es noch ein wenig dauern, bis der Hellerhofer Taubenschwarm das neue Taubenhaus annimmt. Die Vögel finden dort Futter und Schutz, leben unter besseren Bedingungen als unter des Bahnbrücke. Da sie aber ihre Eier im Taubenhaus ablegen werden, können diese durch Attrappen ersetzt werden – allerdings nicht das vollständige Gelege, da die Tauben den Standort bei ausbleibendem Bruterfolg verlassen. Diese Taktik ist zwar zeitaufwändig, aber kommt ohne Vergrämung in Form von Stacheln oder gar Gift aus. Im benachbarten Garath hat man mit dem dortigen Taubenhaus das eklatante Problem im Bereich des Bahnhofs in den Griff bekommen. Man hofft, dieses Ergebnis in Hellerhof zu wiederholen, um dann die Umgestaltung des Bahnhofes angehen zu können.