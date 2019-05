Nachwuchsschwimmer : Linus Jakobi ist ein Sprinter im Wasser

Linus Jakobi (16) aus Hellerhof trainiert vier Mal die Woche beim VfL Benrath. Seinen bishre größten Erfolg feiete er 2016 bei den Verbandsmeisterschaften mit Platz eins über 50 Meter Freistil.. Foto: Endermann, Andreas (end)

Hellerhof Der 16-jährige Wettkampfschiwmmer aus Hellerhof ist im Wasser schnell unterwegs. 50 und 100 Meter sind seine Spezialdistanzen. Der ehemalige Verbandsmeister trainiert auch die Nachwuchsschwimmer vom VfL Benrath.

Im Wasser fühlt sich Linus Jakobi pudelwohl. Dort ist der 16-jährige Hellerhofer in seinem Element. Als Schwimmer des VfL Benrath geht der Zehntklässler des Kobi-Gymnasiums sogar auf Rekordejagd. Die Kurzstrecken über 50 Meter und 100 Meter sind seine Spezialdistanzen. „Da ist vor allem Sprintfähigkeit gefragt“, erklärt der Wettkampfschwimmer. Seine persönliche Bestzeit über 50 Meter Freistil hat er 2018 in Remscheid aufgestellt. 26,47 Sekunden zeigte die Uhr beim Anschlag. Über 100 Meter benötigte Linus jüngst bei einem Wettkampf in Wuppertal 58,69 Sekunden.

„Schwimmen hält körperlich fit – und zwar komplett“, schwärmt Linus von seinem Lieblingssport. Schließlich werden beim Rundum-Training im kühlen Nass alle Muskelgruppen gleichermaßen in Anspruch genommen. Und für Linus ist klar: Neben einem enormen Wohlfühlfaktor punktet der Schwimmsport mit seinen erwiesenen gesundheitlichen Vorzügen.

Im Alter von fünf Jahren hat Linus Schwimmen gelernt und sein Seepferdchen gemacht. „Das war in einem Lehrschwimmbecken in Garath“, erinnert er sich. Angesichts seines offensichtlichen Schwimmtalents hat ihn Mutter Anne dann auch gleich in der Schwimmabteilung des VfL Benrath angemeldet. Wenn schon, denn schon. Inzwischen zieht Linus in seinem Verein nicht allein leistungsorientiert in der ersten Mannschaft Trainingsbahn um Trainingsbahn. Als Übungsleiter betreut er zugleich die Nachwuchshoffnungen in der zweiten Schwimmmannschaft, und zwar gemeinsam mit seinem Bruder Justus und Übungsleiterin Romelia.

Neben viermal Training pro Woche, das während der Bauzeit des neuen Benrather Hallenbades im benachbarten Familienbad Niederheid stattfindet, bleibt wenig Freiraum für weitere Hobbys wie früher das Gitarrespielen. Gelegentlich ist Klettern in der Hildener Bergstation angesagt. Mit dem Rennrad düst Linus gern durch die Urdenbacher Kämpen. Zudem will der zugelaufene Hauskater Puck verwöhnt werden. Und das Familienleben hat für Linus einen großen Stellenwert, vor allem, wenn Papa Holger seine Kochkünste spielen lässt und für alle Cordon bleu oder Lasagne serviert.