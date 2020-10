Interview Hellerhofer Bürgerverein : „Das Thema Seniorenwohnanlage ist nicht vom Tisch“

Hellerhof Der neue Vorstand des Hellerhofer Bürgervereins formuliert seine Ziele. Sie wollen die Neugestaltung der Unterführung am Bahnhof vorantreiben. Auch der Begräbniswald ist noch im Gespräch.

Hellerhof Viele Menschen aus der Innenstadt kommen nur sehr selten in das südlichste Viertel Düsseldorf s. Für die Mitglieder des Hellerhofer Bürgervereins ist ihr Wohnort jedoch das „Tor zur Stadt“, welches entsprechend vorzeigbar sein sollte. Der Verein setzt sich daher für die Verschönerung und Aufwertung von Hellerhof ein – allen voran der neue dreiköpfige Vorstand mit dem Vorsitzenden Harald Mikat, Martina Groth als Schriftführerin und Cordula Klahn als Schatzmeisterin. Das Trio hat jetzt seine Arbeit für den Stadtteil aufgenommen.

Cordula Klahn Jetzt haben wir die Wahl in der Jugendfreizeiteinrichtung JFE abgehalten – in einem Raum, in dem sonst Theater gespielt wird. Unsere Mitglieder saßen im Zuschauerraum, der Vorstand auf der Bühne.