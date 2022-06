Bildung für junge Leute : Wo Kinder mehr über die Umwelt lernen

Yvonne Rieser zeigt einem kleinen Besucher den Naturteich. Dort lernen die Kinder unter anderem, wie aus Kaulquappen Frösche werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Tierschutzhof wurde für das Projekt „Tina macht Schule“ kürzlich umgebaut. Am Donnerstag wurde die Umweltbildungseinrichtung eröffnet.

Wenn Natascha Karvang ein entsprechendes Kommando gibt, dann hüpft Huhn Rosi auf und ab. Hahn Torben hat einen sehr strukturierten Tagesablauf. Jeden Mittag geht er zum Sandbaden. Auf dem Hof an der Frankfurter Straße in Hellerhof sind neben Rosie und Torben noch viele weitere Tiere zu Hause. Dort ist die Umweltbildungseinrichtung des Tierschutzvereins Düsseldorf und Umgebung beheimatet. Karvang leitet am Ort das Projekt „Tina (Tier- und Naturschutz) macht Schule“. Am Donnerstag feierte die 33-Jährige gemeinsam mit ihrem Team und weiteren Gästen die Eröffnung der Einrichtung.

„Jetzt ist der Umbau endlich offiziell abgeschlossen“, erklärt Yvonne Rieser, die auf dem Hof als Tierpflegerin und als Tierschutzlehrerin arbeitet. Auf dem Gelände sollen Kinder aus ganz Düsseldorf für den Umgang mit der Umwelt sensibilisiert werden. Vor dreieinhalb Jahren hatte der Tierschutzverein den Hof von der damaligen Eigentümerin geschenkt bekommen. Die Tierfreundin stellte zusätzlich mehr als eine Millionen Euro für die Restaurierung der Gebäude bereit. Nachdem die Arbeiten sich wegen der Corona-Pandemie und eines Pilzfundes in Holz-Tragebalken des Bauwerks verzögerten, ist diese nun beendet. „Unsere Arbeit auf dem Tierschutzhof konnten wir schon 2021 aufnehmen“, sagt Karvang. Bislang habe es aber noch einige Baustellen gegeben. Das sei nun anders.

info Drei Vollzeitkräfte für „Tina macht Schule“ Projekt „Tina macht Schule“ ist ein Projekt des Tierschutzvereins Düsseldorf und Umgebung unter der Leitung von Natascha Karvang. Fest angestellt sind drei Vollzeitkräfte und eine 30-Stunden-Kraft. Es gibt zwei Bundesfreiwilligendienstleistende. Kontakt Der Hof ist nur nach vorheriger Terminabsprache besuchbar: www.tina-macht-schule.de

Karvang hat nach ihrem Biologie-Studium im Jahr 2017 damit begonnen, das Projekt „Tina macht Schule“ aufzubauen. Seitdem geht sie in Schulen. Dort unterrichtet sie eine Doppelstunde zu einem bestimmten Thema, das die Lehrer vorab festlegen. „In den Stunden beschäftigen wir uns zum Beispiel mit der artgerechten Haltung von Haustieren oder mit Plastik im Meer“, so Karvang. Aber auch Exkursionen und AGs in der neuen Umweltbildungseinrichtung in Hellerhof bietet das Tina-Team an. „Deshalb haben wir peu à peu alles umgebaut“, sagt Yvonne Rieser.

In einem Teil des Gebäudes sind mittlerweile moderne Stallungen eingerichtet. Drei Ponys, fünf Schafe, zwei Zwergziegen und sechs Hühner leben dort. Von den Ställen aus gelangen sie selbstständig in Weiden. Karvang und ihr Team haben die Tiere aufgenommen, um sie beispielsweise vor dem Schlachthof zu bewahren. „Die Shetlandponys haben wir von einem Hilfeverein bekommen, die Ziegen von einer Familie, die nicht genügend Platz für sie hatte“, so Karvang. Über den Ställen befindet sich Platz für Tauben. Damit sich die Vögel nicht unkontrolliert vermehren, legen die Tierschützer künstliche Eier in den Schlag.

In einem neu errichteten Gebäudeteil, der sich optisch an das bestehende Objekt anpasst, ist ein Schulungsraum für Kinder untergebracht. Der Blick nach draußen fällt auf mit Rindenmulch ausgelegte Wege, die um einen Naturteich herumführen. An diesem Teich erfahren die Schüler unter anderem, wie aus Kaulquappen Frösche werden. Direkt neben dem Wasser befindet sich ein eingezäunter Bereich. In diesem sind 28 Katzen zu Hause. Die Tiere lebten ehemals auf der Straße. In Hellerhof ist für sie ein separater Gebäudeteil mit ausgebautem Dachboden eingerichtet.

Das ehemalige Wohnhaus des Hofes ist in seiner Funktion erhalten geblieben. Es gibt drei Mietparteien. Im Keller des Hauses hat der Tierschutzverein dagegen einen besonderen Raum einrichten lassen. „Das ist unsere Asservatenkammer. Vom Zoll haben wir unter anderem ein Seepferdchen, eine Tasche aus Schlangenhaut und den Panzer einer Schildkröte dafür bekommen“, sagt Karvang. Die Kinder lernen in der Kammer mehr über geschützte Arten und darüber, was nach einem Urlaub nicht im Gepäck landen sollte.