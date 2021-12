„Ein kleines Weihnachtswunder“ : Ehrliche Finderin gibt Geschenke zurück

Dank einer ehrlichen Finderin konnte eine Familie aus Düsseldorf ihre Weihnachtsgeschenke nun mit etwas Verspätung auspacken. Foto: dpa/Gerald Matzka

Hellerhof Eine Frau hatte eine Tasche voller Geschenke am Bahnhof Hellerhof vergessen. Über das Internet konnte sie die Finderin kontaktieren – gestern fand die Übergabe der Geschenke statt.

Es ist eine der Geschichten, die nur das Internet schreiben kann, und eine Weihnachtszeit, die ohne die Sozialen Medien vermutlich nicht so schön verlaufen wäre, wie sie es ist. Am Heiligabend hatte eine Frau eine Tasche am Hellerhofer S-Bahnhof vergessen – darin unter anderem Geschenke für den Enkel, die noch am selben Abend hätten überreicht werden sollen. Dank einer ehrlichen Finderin und der Verbindung, die Facebook ermöglicht, gab es nun doch noch ein glückliches Ende.

Eine Nutzerin des Sozialen Nettwerks hatte ihren Fund nach den Weihnachtstagen – vorher war es wegen des Feiertagsstresses nicht möglich – in der Gruppe „Nett-Werk“ veröffentlicht. Das Nett-Werk ist eine offene Plattform für Düsseldorfer Bürger, wo unter anderem Verkäufe aus zweiter Hand getätigt, aber auch aktuelle Themen diskutiert, Ratschläge zu verschiedensten Problemen ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden.

Die Finderin der Tasche erzählte hier am Dienstag ihre Geschichte und rief den Besitzer auf, sich zu melden. Um die Authentizität zu belegen, sollte dieser im Vorfeld eine Beschreibung der Tasche liefern können.

Schon am Heiligabend hatte Nadine Horstick, die Tochter der Frau, die die Tasche am Bahnhof vergessen hatte, im Nett-Werk den Verlust vermeldet und gefragt, ob jemand die Tasche mit den Weihnachtsgeschenken gefunden hat. Der Verlust war der Familie erst bei der Bescherung unter dem Weihnachtsbaum aufgefallen – als sie kurz danach am Bahnhof nachgeschaut hatten, war die Tasche schon weg.

Mehrere Nutzer des Sozialen Netzwerks brachten im Laufe des Dienstags die beiden Posts miteinander in Verbindung, und die beiden Frauen stellten schließlich Kontakt her. Die Übergabe fand statt, und der Enkel konnte sich über eine verspätete Weihnachtsbescherung freuen. „Meine Mutter war richtig glücklich und aus dem Häuschen“, berichtet Horstick. „Es ist ein echtes kleines Weihnachtswunder und lässt mich wieder an die Menschen glauben.“ Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie ein Gegengeschenk für die Finderin organisiert. „So viel Ehrlichkeit muss belohnt werden“, findet Horstick. Und die Finderin dankt den aufmerksamen Nutzern von Facebook, die dafür gesorgt haben, dass die Übergabe am Mittwoch möglich wurde.