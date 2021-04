Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorf-Hellerhof : Edeka schließt Ende Mai - Eigentümer hofft auf Nachmieter

Die letzten Wochen des Edeka-Marktes an der Carlo-Schmid-Straße in Hellerhof laufen. Ein Nachmieter für die Räume könnte bald feststehen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In sechs Wochen schließt der Edeka-Markt an der Carlo-Schmid-Straße in Düsseldorf-Hellerhof. Der Eigentümer hofft auf einen Vertragsabschluss mit einem Nachmieter noch im Mai. Es wrd aber erst einmal Umbauarbeiten geben.