Pflegesituation im Düsseldorfer Süden Darum fordern die Hellerhofer mehr Seniorenwohnungen

Die Debatte um mehr seniorengerechte Angebote in einem der kleinsten Düsseldorfer Stadtteile begleitet sie seit Jahren. Viele Senioren wollten sich ab einem gewissen Alter kleiner setzen und wären auch bereit, ihre Häuser zu verlassen, um in eine Wohnung zu ziehen. „Das Haus zu verkaufen ist nicht das Problem, was fehlt sind geeignete Wohnungen hier vor Ort, denn die wenigsten wollen ihren Stadtteil verlassen“, sagt die Hellerhoferin.