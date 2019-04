Hellerhof : Mein erstes Mal auf der Slackline

Hellerhof Wie lernt man den Balanceakt? Unsere Autorin hat dazu einen Kursus beim Hellerhofer Sportverein besucht.

Wenn ich im Sommer in den Parks oder am Rhein Menschen gesehen habe, die sich mühelos über dieses wackelige Band bewegten, juckte es mich oft in den Füßen. Als die Slackline-Gruppe des Hellerhofer Sportvereins auf der Eichsfelder Straße fragte, ob ich Lust auf ein Probetraining habe, konnte ich natürlich nicht Nein sagen.

Mit dem Schirm in der Hand schwungvoll auf die Line zu steigen, geht schon mal nicht. Also brauche ich die stützende Faust Bremms. Die werde ich auch nicht mehr loslassen, denn draußen zu laufen, ist wirklich weitaus schwieriger. Je näher es zur Mitte geht, desto mehr senkt sich das Band und wird immer wackeliger. Bin ich es oder das Band, das so zittert? „Wenn es zu sehr wackelt, bleiben Sie einfach stehen, gehen mehr in die Knie und drücken die Line nach unten. Dann wird es ruhiger“, rät mir der Trainer. Und es klappt, zumindest so lange ich stehenbleibe. Beim nächsten Schritt geht die Zitterei wieder los. Aber irgendwann wird es besser. Dann lädt mich Bremm zu kleinen akrobatischen Einlagen ein. „Machen Sie doch mal eine Kniebeuge.“ Ok, das geht – mit Hilfe natürlich. Aber das Sitzen auf einer Pobacke mit beiden Beinen auf dem Seil scheint mir unmöglich. Ich lande immer wieder in den Holzspänen, die zur Sicherheit unter der Line ausgelegt sind.